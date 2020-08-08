عملاق تركيا ينافس ليفربول على خدمات ماندي

دخل الدولي الجزائري، عيس ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، ضمن اهتمامات نادي فنر باتشي التركي، الذي يسعى لمنافسة ليفربول، للظفر بالصفقة.

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن مسؤولي نادي فنر باتشي، يسعون لتدعين صفوفهم خلال الميركات الصيفي الجاري، بخدمات ماندي، بشرا عقده من ريال بيتيس.

يأتي هذا في وقت، أكدت فيه الصحافة الإنجليزية، توصل نادي ليفربول، لاتفاق مع الدولي الجزائري، في انتظار توقيع العقد، وترسيم الصفقة.

يذكر أن عيس ماندي، يحظى بعروض عديدة، في الميركاتو الصفي الجاري، من كبار الأندية الأوروبية.