عملاق فرنسا قريب من التعاقد مع بونجاح !!

يقترب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي من التعاقد مع النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري بغداد بونجاح في الميركاتو الشتوي القادم.

وكشف موقع “ديزاد فووت” أن إبن مدينة وهران في إتصالات متقدمة مع إدارة فريق الجنوب الفرنسي بعد تداول إسمه منذ مدة.

وأضاف نفس المصدر أن إدارة السد ترفض تسريح أفضل هداف في دوري أبطال أسيا بشكل نهائي وإنما تود إعارته للوام لمدة عام واحد فقط.

وكان لاعب إتحاد الحراش السابق قد تألق بشكل لافت في الأسابيع القليلة الماضية مع فريقه القطري ومع المنتخب الوطني الجزائري.