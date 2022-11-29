عملاق فرنسا يضع بن سبعيني على رأس أولوياته

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن وجود لاعب بوريسيا مونشغلادباخ الألماني والدولي الجزائري رامي بن سبعيني، محل إهتمام ناد فرنسي كبير.

وكشف موقع “La Minute OM”، المقرب من نادي أولمبيك مارسيليا، عن إهتمام “لوام” بالتعاقد مع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

ونقل الموقع “La Minute OM”، أمس الإثنين،عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، أن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، محل إهتمام من نادي الجنوب الفرنسي.

ومن المتوقع أن يتقدم نادي أولمبيك مارسيليا بعرض رسمي في الميركاتو الشتوي المقبل لإستقدام بن سبعيني لصفوفه.