عملاق فرنسا يقدم عرضا لنادي فارينسي بشأن بلومي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن ناد فرنسي كبير، قدم عرضا رسميا، لإدارة نادي فارينسي البرتغالي، للتعاقد مع لاعبها الدولي الجزائري، بشير بلومي.

ووفقا لما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن نادي أولمبيك مارسيليا، قدم عرضا، لإدارة نادي فارينسي البرتغالي، للتعاقد مع لاعبه الدولي الجزائري، بشير بلومي.

وأوضح المصدر، أن جناح المنتخب الوطني، بشير بلومي، معجب بالمشروع الرياضي لنادي الجنوب الفرنسي، ويفضله على نادي بنفيكا البرتغالي.

كما أكد ذات المصدر، أن رئيس نادي أولمبيك مارسيليا، بابلو لونغوريا، والمدير الرياضي، مهدي بن عطية، يريدان تدعيم صفوف الفريق، بلاعب يساري.