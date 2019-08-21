عملاق فرنسا يُعيد فتح أبوابه لـ”عطّال”

عاد الدولي الجزائري يوسف عطّال ليجد نفسه من أبرز الأسماء المُرشحة للإنتقال لعملاق فرنسا “باريس سان جيرمان”، خلال الميركاتو الجاري.

وكشفت “ليكيب” بأن فريق العاصمة، قررت وضع ظهيرها الأيمن البلجيكي “توما مونيي” للبيع، مما يعني نيتها إستقدام عنصر جديد لتعويضه.

وجاءت هذه الأخبار، لتُعيد نجم المنتخب الوطني للواجهة، وهو الذي كان تحت رادار إدارة ناصر الخليفي، منذ نهاية الموسم الماضي.

يُشار بأن خريج شبيبة القبائل لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع “نيس”، والذي يبقى رافضا لفكرة تسريحه، هذه الصائفة.

وكان مُدرب “العقبان”، باتريك فييرا، قد أصر على ضرورة الإحتفاظ بلاعبه الصاعد، مُعتبرا إستمراره في تشكيلته بالأمر غير القابل للنقاش.