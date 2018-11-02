عملاق “ميلانو” يُريد “بن سبعيني”!

يتواجد الدولي الجزائري ، رامي بن سبعيني على “رادار” العملاق الإيطالي، “إنتر ميلان”، والذي ينوي إستقدامه خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

وكشف العديد من وسائل الإيطالية، عن وجود نية لدى مُسيري “النيراتزوري” لتقديم عرض رسمي لخريج مدرسة “بارادو” في القريب العاجل.

وأعجب الطاقمان الفني والإداري لـ”الأفاعي” بإبن مدينة قسنطينة، نظرا لصغر سنه وقدرته على النشاط في مناصب مختلفة دون أدنى إشكال.

يُذكر بأن المُدافع المحوري للمنتخب الوطني، لايزال مُرتبطا بعقد مع ناديه “رين” لموسمين قادمين “الى غاية جوان من سنة 2020”.