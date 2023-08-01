عملاق هولندا يقدم عرضا مغريا لنادي كورتري لضم قادري

كشفت تقارير بلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي إدارة نادي كورتري البلجيكي، بخصوص لاعبه الدولي الجزائري قادري عبد القهار، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب تقرير لموقع “WalFoot” البلجيكي، فإن نادي أياكس الهولندي، قدم عرض لإدارة نادي كورتري قدره 6 ملايين أورو لضم اللاعب قادري.

وأوضح المصدر، أن هذا العرض المقدم من النادي الهولندي، لايمكن رفضه، ومن المنتظر أن تتم الصفقة، في إنتظار قبول اللاعب الإنتقال لأياكس.

يجدر الإشارة، بصم اللاعب قادري على أول مشاركة أساسية رفقة فريقه كورتري في إفتتاح الدوري البلجيكي، الأحد المنصرم، وسجل هدف فريقه الوحيد ضد غينك الذي إنتهى بنتيجة 2.1.