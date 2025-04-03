عملاق البريميرليغ يستهدف التعاقد مع عمورة

كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، بات هدفًا رئيسيًا لأحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي أرسنال، يستهدف التعاقد مع لاعب الخُضر، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر نفسه أن مسؤولي “المدفعجية” استفسروا عن اللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عامًا، الذي سجل 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع فريقه فولفسبورغ في الدوري الألماني هذا الموسم.

للإشارة، يقدّر سعر الهداف الجزائري، محمد الأمين عمورة، ما بين 30 و33 مليون جنيه إسترليني، حسب مؤشر الإحصائيات “ترانسفر ماركت”. وهي القيمة التي سيطالب بها نادي فولفسبورغ مقابل تسريح لاعبه الجزائري.