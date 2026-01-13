عملاق “البريمييرليغ” يستهدف التعاقد مع حاج موسى

دخل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، دائرة اهتمام أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وحسب ما كشفه موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن الدولي الجزائري أنيس حاج موسى بات محل اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي. بعد تألقه اللافت مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا. إلى جانب تألقه هذا الموسم مع نادي فينورد الهولندي.

وورغم إقصاء المنتخب الجزائري من ربع نهائي “الكان” عقب الخسارة أمام نيجيريا (0-2)، إلا أن أنيس حاج موسى كان من بين أبرز الأسماء في صفوف “الخضر”، إذ لعب دورًا مهمًا وكان عنصرًا فعّالًا عند دخوله بديلاً، قبل أن يشارك أساسيًا في المباراة الثالثة من دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية. مسهمًا في الفوز العريض (3-0) بصناعته هدفين، ما عزّز من أسهمه فنيًا وتسويقيًا.

ولم يقتصر تألق صاحب الـ23 عامًا على الساحة القارية فقط. بل قدّم مستويات عالية مع فينورد خلال النصف الأول من الموسم. إذ سجّل 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة. ليؤكد مكانته بوصفه أحد أفضل الأجنحة في الدوري الهولندي (الإيرديفيزي).

هذا الأداء المميز جعل اللاعب محل متابعة من أندية أوروبية بارزة، غير أن تشيلسي يعَدُّ أحدث الأندية التي دخلت على الخط. حيث أفادت مصادر “فوت ميركاتو” أن إدارة “البلوز” قامت بالاستفسار رسميًا عن وضعية اللاعب، كما عقِدَ اجتماعٌ بين مسؤولي النادي الإنجليزي ووكيل أعمال حاج موسى، محمد دحمان، في ظل علم إدارة فينورد بهذا الاهتمام.

ويبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا على احتمالات عدة، في انتظار موقفه من خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في نادٍ يعرف سياسة انتدابات مكثفة مثل تشيلسي.

ومع تسارع الأحداث، لا يستبعد أن يغادر أنيس حاج موسى الدوري الهولندي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، في حال وصول عرض يلبي تطلعات جميع الأطراف.