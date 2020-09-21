عملان جزائريان في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد

يشارك الفيلمان الجزائريان “ماطاريس” لرشيد بن حاج و”ميس” لأميرة جيهان خلف الله في الدورة العاشرة لمهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد.

مهرجان مالمو للفيلم العربي سيعقد افتراضيا بداية من تاريخ 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

حيث سيعرض الروائي الطويل “ماطاريس” -المنتج في 2019- خارج المنافسة حيث يدور حول قضايا اللجوء في البحر المتوسط.

وذلك من خلال قصة الطفلة “منى” ذات الثماني سنوات والقاطنة بمدينة تيبازة الساحلية.

أين تعمل على بيع الزهور من أجل الحصول على المال الذي سيمكنها من السفر إلى أوروبا بمساعدة عصابات التهريب.

من جهته سيعرض “ميس” 2012 في فئة الأفلام القصيرة إلى جانب أفلام من مختلف البلدان العربية حيث يحكي عن فتاة صغيرة تعيش في واحة تحتضر.

وسيعرف المهرجان عرض 35 فيلما بين طويل وقصير حيث تقام العروض افتراضيا تماشيا مع التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة السويدية للحد من انتشار فيروس كورونا.