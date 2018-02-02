عملة بيتكوين تهبط بنسبة 30 في المائة

هبطت عملة بيتكوين 9 في المائة، الجمعة، لتتجاوز خسائر العملة الرقمية 30 في المئة هذا الأسبوع.

متجهة إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أفريل 2013.

وانخفضت بيتكوين إلى 8 آلاف و155 دولارا في بورصة بيتستامب، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.

وخسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20 في المائة من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات.

وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع.

وبيتكوين منخفضة بأكثر من النصف مقارنة مع مستوى الذروة الذي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر.