عملة تونسية “مزورة” تُدخل جزائريا “السجن”بتونس

أوقف الشاب قدادرة لعروسي صاحب21سنة بتونس بعد أن قدم عملة تونسية مزورة عندما كان يؤمن سيارته بتونس.

حيثيات القضية تعود، بعد إجراء هذا الشاب لعملية جراحية بداية السنة في أحد المصحات بتونس على الرباط الصليبي.

وحين عودته لإجراء الفحص الطبي تم توقيفه بعد أن قدم عملة تونسية لغرض تأمين المركبة.

تحدثت عائلة الشاب”المسجون”، بأنها وجدت نفسها وحيدة ولم تستقبل من طرف القنصلية بقفصة،والتي تسير وضعية الجزائريين في الجنوب.

مضى على تواجد الشاب لعروسي اربعة أشهر في السجن رغم ضرورة إجرائه لحصص تدليك وتأهيل خاصةبحسب عائلته.

وتناشد عائلة الشاب لعروسي السلطات من أجل التدخل العاجل لمعرفة مصير إبنها المجهول بين السجن والمرض لإنقاذ إبنهم.