أفادت صحيفة “تلغراف”بأن بنك إنجليترا المركزي سيصدر نسخة من العملة الرقمية المشفرة على غرار “بتكوين” بداية سنة 2018.

كما أجرى البنك إختبارات للعملات الرقمية، ومنها “بتكوين”، بغرض الإطلاع على قدرة إجراء الصفقات الرقمية.

حسب نفس المصدر فإن البنك أمر منذ سنة 2015، لوحدة بحثية النظر لإمكانية طرح عملية رقمية مرتبطة بالجنيه الإسترليني.

وقال”مارك كارني”محافظ بنك إنجلترا، أنه إلتقى مؤخرا بعدد من رؤساء البنوك المركزية وناقش إطلاق عملية رقمية.

وفي حال وافق البنك في إصدار العملات الرقمية، سيحدث تغييرا ثوريا في المعاملات البنكية.