عمليات إخماد الحرائق متواصلة بعدة ولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الوضعية العامة للحرائق المندلعة عبر عدة ولايات من الوطن، على الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم في ولاية بجاية إخماد حريق ويزران ببلدية آيت رزين، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما تم إخماد حريقي عنصر واد غاغ ببلدية برباشة، وتمادغت ببلدية أوزلاقن، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية خنشلة، لا تزال عملية إخماد حريق أغروت ماراون ببلدية مصارة متواصلة.

أما في ولاية المدية، فلا تزال عملية إخماد حريق بني خدي ببلدية الحمدانية متواصلة.

فيما تم إخماد حريقي قرية بني خليفة ببلدية وزرة، وحريق غابة كدية بوذراع بلدية بعطة، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق غابة شيكو ببلدية الجعافرة، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.