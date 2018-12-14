عمليات تدخل لإمتصاص مياه الأمطار داخل المنازل عبر ولايات الوطن

قامت مصالح الحماية المدنية بعمليات امتصاص مياه الأمطار داخل المنازل عبر مختلف ولايات الوطن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الراجع للتقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، أنّه جراء سقوط الأمطار وارتفاع منسوب المياه تدخل رجال الحماية لإمتصاص مياه الأمطار المتسربة لـ10 منازل بسبب فيضان واد عزة بأولاد عيش.

كما تّم امتصاص مياه الأمطار المتسربة لـ5 منازل بحوش الريش بواد العلايق، و 6 منازل في كل من حي بوعرفة و حي الإسكندرية.

أما على مستوى العاصمة، فقد تّم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار المتسربة لـ 4 سكنات بكل من القصبة، الجزائر الوسطى، بئر خادم و القبة.

كما تّم تسجيل في باب الواد انهيار جزئي لسقف منزل دون تسجيل خسائر بشرية، وفي ولاية المدية تم امتصاص مياه الأمطار المتسربة لـ 8 منازل بوسط بلدية المدية.

بالإضافة تسجيل صعوبة في حركة السير بالطريق الوطني رقم 1.

كما سجل تدخل نتيجة تسرب مياه الأمطار لـ 10 منازل بحد الشمالى بولاية غليزان ، إلى جانب انهيار جدار منزل قصديري لبلدية حد الشكالة دون خسائر في الأرواح البشرية.

كما سجلت ذات المصالح عملية تسرب مياه الأمطار ببعض المنازل في بلديات شرشال، حجوط، حمر العين، منتصر.

أما في بلدية خميستي سجلنا سقوط عمود كهربائي على منزل، دون خسائر في الأرواح البشرية.

كما قام أعوان الحماية المدنية خلال الفترة الأخيرة، بإسعاف وإنقاذ 20 شخصا اختنقوا بسبب إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة،

حيث تّم إسعاف4 أشخاص بالجزائر، و4 آخرين في تيزي وزو، وشخص في البويرة ، شخص باتنة، و 3 بسعيدة، واثنان في البليدة ، 2 سطيف، شخصين في وهران.