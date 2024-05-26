عمليات جديدة.. المقاومة تعلن استهداف دبابة “ميركافا” في مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، استهداف دبابة من نوع “ميركافا 4″في محيط مسجد الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

بالإضافة الى استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية لقوات الاحتلال من نوع “دي 9” بقذيفتي الياسين في مخيم جباليا أيضا.

وفي بيان اخر، قالت المقاومة انها بالإشتراك مع سرايا القدس تدكان تحشداً لقوات الاحتلال شمال معسكر جباليا بقذائف الهاون.

كما اعلنت تفجير تفجير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” في محيط مسجد الأنصار شرق معسكر جباليا شمال القطاع.