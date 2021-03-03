عمليات متفرقة للجيش الوطني الشعبي بين الفترة 24 فيفري إلى 2 مارس

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 49 بارون مخدرات وحجزت 12 قنطار و14 كيلوغرام.

وحاولت المجموعات الإجرامية حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، إدخال كمية المخدرات المذكورة عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقف الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 15 بارون مخدرات.

وضبطت 11 قنطار و47 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 34 بارون مخدرات آخر وحجز 67 كيلوغرام من نفس المادة.

إضافة إلى 113092 قرص مهلوس و150 غرام من مادة الكوكايين في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار، 63 شخصا وحجزت 6 مركبات.

و69 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن،ومعدات تفجير،وتجهيزات أخرى تستعمل بعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بينما تم توقيف 13 شخصا آخرا وضبط 6 بنادق صيد ومسدس آلي و9780 وحدة من مادة التبغ،و5177 وحدة من المشروبات.

و977 هاتف ذكي، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تندوف وبسكرة وغرداية وبجاية وأم البواقي والنعامة وسعيدة.

وتمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ12372 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وجانت.