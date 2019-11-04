عمليات مختلفة للجيش في عديد الولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، شخصين.

وضبطت 4 كيلوغرامات من مادة الديناميت و1 كلغ ونصف من مادة TNT و26 أنبوب إشعال و6 صواعق نارية.

بالإضافة إلى 30 متر من الفتيل الصاعق، وشاحنة، ومولدين كهربائيين و7 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

و102 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب و3200 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة أخرى والدرك الوطني، بكل من تلمسان، وبشار، تاجر مخدرات وحجزت 10 كلغ من الكيف.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة، وتبسة، شخصين بحوزتهما 1300 وحدة من مختلف المشروبات و440 قرص مهلوس.