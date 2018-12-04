عمليات نصب على “حراڤة” تطيح بشبكتي تهريب للبشر بوهران

تمكنت عناصر من لفرقة الاقليمية لبوسفر بوهران، من تفكيك شبكتين مختصتين في تهريب البشر عبر البحر .

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها أحد الاشخاص، تفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف شبكة مختصة في تهريب المهاجريين الغير الشرعيين عن طريق البحر .

بعد ان قام بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم لأحد عناصر هذه الشبكة المنظمة اضمان تهريبهم الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وفور مباشرة التحقيقات تم وضع خطة محكمة التنفيذ، اين تمكن افراد الفرقة من توقيف عناصر من هذه الشبكة المتكونة من 3 أشخاص.

كما تمكن في عملية موازية عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، لعين الكرمة من توقيف شبكة ثانية مختصة في تهريب البشر عبر البحر.

العملية تمت بناءا على شكوى تقدم بها حراق، دفع مبلغ 15 مليون سنتيم لاحد افراد الشبكة، من أجل تسهيل عملية ابحاره سرا للالتحاق بالشواطئ الاسبانية.

اين تم استرجاع قارب نزهة فيما تم إلقاء القبض على 5 أشخاص، تم تحويلهم إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهم الى العدالة للبث في قضيتهم.