عملية أمنية مشتركة بين الشرطة والدرك توقف 11 حراڨ بشرشال

فيما نجح 6 حراڨة في الخروج من شنوة

نجح 6 حراڨة صباح اليوم الإثنين في الخروج من شاطئ شنوة بقلب مدينة تيبازة في رحلة حرڨة مجهولة العواقب.

حيث إلى غاية هاته اللحظات لم يظهر أي أثر لهم ولم تتلقى عائلاتهم أي إتصال يطمئن الأمهات وهذا بعد مغادرتهم في حدود الواحدة والنصف صباحا.

وفي محاولة أخرى للهجرة في نفس اليوم تمكنت قوات الدرك الوطني لكتيبة شرشال بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة من توقيف 11 شاب.

ينحدرون من تيبازة العاصمة والبليدة تترواح أعمارهم بين 20 و 30 سنة حسبما أفادت به مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار أون لاين”.

وتعتبر هاته العملية الثالثة في أقل من أسبوع حيث سبق لحراس السواحل وأن أنقذت 5 حراقة في 72 ساعة الماضية بسواحل الداموس غرب تيبازة.

فيما إنتشلت مصالح الحماية المدنية جثة الحراق السادس.