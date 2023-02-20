عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تدخل مرحلتها الأخيرة

دخلت عملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين عبر مديريات التربية لولايات الوطن المرحلة النهائية.

ويأتي هذا، تنفيذا للقرار الرئاسي القاضي بإدماج قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة في آجل أقصاه 28 فيفري 2023.

وقالت مديرة التربية لولاية مستغانم حسيبة صرموم، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن عملية إدماج المتعاقدين تمت بجميع مراحلها. حيث تم توظيف المعنيين، ومنح مقررات إدماجهم.

كاشفة عن إدماج 1102 أستاذ عبر جميع الأطوار الابتدائي، المتوسط و الثانوي. أين انتهت العملية في أجالها المحددة ولم يتم تسجيل أي تحفظ على أي ملف بالولاية.

كما أوضح مدير التربية لولاية بني عباس طايبي عبد القادر، أن عملية الترسيم مرت بمراحل دقيقة لاستكمالها وفق الشروط المطلوبة وفي أجالها المحددة. مشيرا إلى إدماج 300 متعاقد على مستوى الولاية.