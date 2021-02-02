عملية إنتاج لقاح “سبوتنيك v” تنطلق الأسابيع المقبلة

أعلن، المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، أن الشروع في عملية إنتاج لقاح “سبوتنيك v” الروسي ستكون خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح كمال منصوري، أن المحادثات مع الطرف الروسي، “متقدمة جدا” للشروع بعملية إنتاج “سبوتنيك v” في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف المتحدث في تصريح للتلفزيون العمومي، أن “حان الآوان لتحول الجزائر من بلد مستورد للقاحات إلى مصدّر لها”.

وقال المدير العام، إن الجزائر ستعمل كمرحلة أولى على تغطية الطلب الوطني من اللقاح، وكمرحلة ثانية لتصديره للخارج خاصة دول الجوار.

وستتم العملية –على حد قول منصوري-، بالشراكة بين “صيدال” العمومية وشركات جزائرية خاصة تملك الخبرات اللازمة في إنتاج الأدوية.