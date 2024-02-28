عملية إنزال دولية للمساعدات فوق غزة

نفذت القوات الجوية للأردن ومصر والإمارات وقطر عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة.

وتأتي هذه العملية، في إطار جهود دولية مشتركة لتخفيف المعاناة على أهالي قطاع غزة الذي يعاني في خضم حرب مستمرة منذ أكتوبر الماضي.

وشارك الملك عبدالله الثاني، في عمليات الإنزال الجوي، حيث قال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إن مشاركة الملك تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، أقلعت من العاصمة عمان 6 طائرات من نوع C130 منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية من جانبها المشاركة في عملية الإنزال الجوي رفقة الإمارات وقطر وفرنسا والأردن.

واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة.

وتحتوي المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية.

وتم تخصيص إحدى الطائرات، للمستشفى الميداني الأردني الخاص الثاني جنوب قطاع غزة. والذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية.