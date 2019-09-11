عملية إنقاذ تقود إلى اكتشاف 52 قنطارا من الكيف داخل قارب رعايا أجانب بوهران

توصلت التحقيقات إلى أن الأجانب الثلاثة الذين تم انقاذهم أمس الثلاثاء بسواحل وهران، اثر تعرض قاربهم الشراعي الى الغرق أنهم ينتمون إلى شبكة تهريب المخدرات.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أون لاين”، أن حراس السواحل ضبطوا 52 قنطارا من الكيف المعالج بقارب الرعايا الأجانب بعد تفتيشه.

وتضيف مصادر “النهار اون لاين”، أن الجولة السياحية كانت للتضليل فقط، والرعايا الثلاثة ينتمون إلى شبكة تهريب المخدرات.

الرعايا الثلاثة، واحد منهم من جنسية هولندية والىخران بلغاريين، تم انقاذهم من قبل عناصر من القوات البحرية التابعة للناحية الغربية بوهران، بعد غرق قاربهم الشراعي.

وكان القارب الشراعي الذي كان على متنه الاجانب الثلاثة قد تعرض للغرق على بعد 20 ميلا بحريا من سواحل وهران، بعدما انطلق من الميريا الإسبانية.