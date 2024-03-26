عملية إيقاف لخضار تطيح بعصابة ترويج “الصّاروخ” بباب الوادي

أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة، من توقيف عصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، بناء على عملية توقيف ” خضار “. بحي باب الوادي المتهم الموقوف المدعو ” محمد” تنفيذا لأمر بالقبض الصادر في حقه عن حكم غيابي صدر في حقه.

بحيث ولدى تنقل رجال الشرطة الى السوق بشارع ذبيح شريف الذي يعمل بها المتهم لأجل ايقافه قام بالتخلص من كيس بلاستيكي اسود اللون. الذي بعد تفتتيشه تم ضبط 10 كبسولات من مادة ” بريغابالين ” المعروفة بالوسط الإجرامي بالصاروخ.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تفتيش المسكن العائلي للمتهم ” م. محمد” فتم ضبط كمية أخرى من نفس المادة الممنوعة. تتمثل في 15 قرص مخبأة بغرفة النوم مع حجز سلاح أبيض من نوع ” ساطور”.

وفي إطار التحقيق مكنت التحريات من تحديد هوية الممون الرئيسي للمتهم ” م .محمد” مع توقيفه ويتعلق الأمر. بالمسمى ” م. يوسف ” هذا الأخير بعد مداهمة منزله تم ضبط سلاحين ابيضين وكبسولتين من نفس النوع.

كما تم توقيف الوسيط الذي يقوم بجلب الزبائن للمتهم ” م.يوسف” وعرض المؤثرات العقلية عليهم المدعو : ب. حمزة”. الذي بعد اخضاعه للتحقيق هو الأخر حجز مبلغ مالي بمسكنه العائلي يقدر ب 20 الف دج. تم التوصل إلى متهم أخر يقطن بمدينة برج الكيفان شرقي العاصمة المدعو ” م. دريس” هذا الأخير اعترف أمام رجال الضبطية في محاضر التحقيق بأنه يعرف كل من “حمزة”. و ” م. محمد” المدعو ” موح الوهراني” عن طريق صهره.

كما تم ضبط محادثات نصية وفيديو للمتهمين يكشف عمليات ترويج المؤثرات العقلية صوتا وصورة.

وأمام عرض القضية أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. حاول كل متهم التنصل من المسؤولية الجزائية، وتراجع كل متهم عن أقواله الأولية، أين اعترف كل واحد بحيازته للمخدرات وعرضها للبيع .

وأمام ماورد من معطيات واستنادا لما دار بالجلسة التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق كل متهم.