عملية استيراد السيارات متواصلة.. ومصنع كيا سيعود للإنتاج في أقرب الآجال

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، أن عملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023. عن طريق الوكلاء الـ24 المعتمدين، وذلك لضمان دخول 227.232 مركبة للتراب الوطني.

وقال الوزير في هذا السياق “إن عملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 عن طريق الوكلاء الـ24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والذي سيسمح بدخول 227.232 مركبة للتراب الوطني”.

إيداع 36 ملفاً لتصنيع المركبات

وفي رد كتابي له على سؤال النائب جبالي فريدة. كشف وزير الصناعة أنه تم إيداع 36 ملفاً لتصنيع المركبات على مستوى المنصة الرقمية الخاصة. مشيرا إلى أن الدراسة أفضت لحد الساعة إلى منح عدة اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات، كالسياحية والنفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات.

وأضاف غريب، في السياق ذاته، أنه سيتم اعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة.

مصنع كيا سيعود للإنتاج في أقرب الآجال

وبخصوص مصنع كيا بولاية باتنة، قال غريب “إن الوزارة تسعى إلى استغلال مصانع المركبات المجسدة على أرض الواقع. ومن بينها المصانع التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة والتي تم مؤخرا التنازل عنها لفائدة مؤسسات عمومية”.

كما أكد أن دائرته الوزارية وكل القطاعات المعنية تعمل على اتخاذ مختلف التدابير الضرورية التي تسمح بإدماجه في الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات. وتمكينها من إعادة بعث الإنتاج في أقرب الآجال، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.