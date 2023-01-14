عملية استيراد اللحوم تنطلق غدا

تنطلق غدا الأحد، عملية استيراد الحوم الحمراء، تحسبا لشهر رمضان الفضيل، ليتم تسويقها بأسعار تنافسية تصل إلى 1200 دينار للكيلوغرام الواحد.

وقال نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموالين، بلقاسم مزروعة، في تصريح خص به “النهار أونلاين”، إن عملية استيراد العجول تنطلق غدا الأحد.

ويأتي هذا، تنفيذا لما تقرر “خلال الاجتماع الذي جمعنا بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني رفقة مسؤولين من عدة هيئات أخرى”.

وأشار المتحدث إلى أن عملية الاستيراد ستتكفل بها الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” من دولة البرازيل. ويتم تحويلها على مستوى المذابح العمومية الموزعة عبر عين مليلة وبوقطب وحاسي بحبح ومذبح عنابة. وكذا توجيهها للاستهلاك العام، بأسعار مخفضة تصل إلى ألف ومائتي دينار للكيلوغرام الواحد.

كما سيتم توزيعها –يضيف المتحدث- على فئة الموزعين والجزارين بأثمان أقل.

وخلال الاجتماع أيضا، تقرر أيضا –حسب محدثنا- إمكانية اللجوء إلى استيراد الأغنام عند الحاجة.

وبشأن آخر المستجدات الطارئة على عملية إحصاء الثروة الحيوانية، رد بلقاسم مزروعة قائلا “العملية انتهت عبر ربوع الوطن وننتظر الإفصاح عن النتائج النهائية”.

وأكد “نأمل كثيرا في بلوغ عدد رؤوس النعاج ثلاثة عشر مليون رأس حتى نتجاوز مرحلة الخطر كونها رأس مال الثروة الحيوانية”.