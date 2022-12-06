عملية الإجلاء متواصلة.. 14 جريحا في انفجار فرن بمركب الإسمنت حجار السود بسكيكدة

وقع اليوم الثلاثاء إنفجار فرن بمركب الإسمنت حجار السود بولاية سكيكدة، خلّف إصابة العديد من العمال بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وصل 14 عاملا مصابا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية محمد دندان لعزابة. حيث قدرت الإصابات بمتفاوتة الخطورة.

للإشارة فإن مصالح الحماية المدنية بعين المكان ولا زالت تنقل المصابين نحو المستشفى إلى غاية كتابة هذه الأسطر.