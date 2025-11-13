عملية الإخماد متواصلة.. إندلاع حريق غابة بالأرهاط في تيبازة

إندلع حريق غابة اليوم الخميس، من أجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة دوار بوخليجة بلدية الأرهاط و دائرة الداموس ولاية تيبازة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 10 سا و 30 د ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية الداموس مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية ڨوراية. والمركز المتقدم للحماية المدنية واد البلاع. ناهيك عن المركز المتقدم للحماية المدنية أغبال بالوحدة الثانوية للحماية المدنية شرشال. بالإضافة كذلك إلى الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي أعمر. من أجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة دوار بوخليجة بلدية الأرهاط و دائرة الداموس.

وأشارت الحماية المدنية في بيان لها أن عملية الإخماد جارية.

