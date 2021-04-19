عملية البحث عن الشاب ياسين بن عطالله المفقود بصحراء عين أمناس تدخل يومها العشرين

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عملية البحث عن الشاب ياسين بن عطالله المفقود بصحراء عين أمناس تدخل يومها العشرين
بقلم  محمد ش

تواصل قوات الجيش والدرك الوطني رفقة مواطنين عملية البحث عن الشاب ياسين بن عطالله 29 سنة، المفقود بعرق بوغرهات جنوب شرق عين أمناس بولاية إليزي.

وقد تم استعمال خلال عملية البحث طائرة مروحية وسيارات رباعية الدفع وكلاب البحث ودرجات نارية لتمشيط صحراء المنطقة المعروفة بتضاريسها الصعبة على امل العثور على الشاب المفقود بعد مرور 20 يوما على فقدانه.
يذكر أن الشاب المفقود ياسين بن عطالله تم العثور على سيارته وآثار أقدامه قبل أسبوع بمنطقة بوغرهات قبل اختفاء اثاره بشكل كلي بسبب الرياح التي عرفتها المنطقة في الايام الأخيرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=986476

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com