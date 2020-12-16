عملية البحث عن الضابطين المفقودين في ساحل بوهارون متواصلة

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عملية البحث عن الضابطين المفقودين في ساحل بوهارون متواصلة
بقلم نادية بن طاهر

تتواصل عملية البحث عن الضابطين المفقودين في ساحل بوهارون، بعد سقوط الطائرة المروحية العسكرية التابعة لقيادة القوات البحرية صباح اليوم الأربعاء.

وخلف سقوط المروحية، استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة، حسب ذات البيان.

للتذكير، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع “MS-25 Merlin”، في عرض البحر، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لأسرة الشهيد، وكل أفراد الجيش.

داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين.

كما تقدم الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد.


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