عملية البحث عن الطفل المفقود بقسنطينة متواصلة

تتواصل اليوم الأربعاء، عملية البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 5 سنوات، والتي انطلقت منذ يوم أمس على الساعة الثالثة بعد الزوال، ببلدية حامة بوزيان في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تدعيم فرق البحث لمديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة بكل من ولاية أم البواقي، وباتنة، وسكيكدة، وعنابة، قالمة وميلة.

هذا وإنطلقت اسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة في عملية البحث، مساء أمس، الثلاثاء.

حيث تم تسخير لهذه العملية شاحنتين و3 سيارات اسعاف، وسيارتي اتصال، وحافلة لنقل الأعوان.

كما تم تسخير 06 ضباط، و04 ضباط صف، و29 عون تدخل، وعوني تسلق، وغطاسين، وعونين من الفرقة السينوتقنية، وكلبين مدربين.