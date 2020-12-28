عملية البحث متواصلة عن الصياد المفقود بميناء شطايبي في بلدية عنابة

لليوم الثالث على التوالي يواصل افراد الوحدة الثانوية بشطايبي مدعمين بوحدة الغطس البحرية للحماية المدنية ومجموعة من المتطوعين في عملية البحث عن صياد.

المفقود يبلغ من العمر (ب،م) البالغ من العمر 65 سنة وينحدر من حي 8 مارس بلدية عنابة.

الصياد المفقود سقط في المنطقة الصخرية خلف ميناء شطايبي يوم السبت بينما كان يصطاد رفقة أصدقائه

ويواصل غطاسو الحماية المدنية لليوم الثالث تمشيط المنطقة غير انهم لم يعثروا على جثة الصياد بسبب سوء الاحوال الجوية التي صعبت عليهم عملية البحث.

وهذا رغم الاستعانة بغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية عنابة حيث لاتزال الجهود متواصلة سواء داخل البحر وبالمنطقة الصخرية المحاذية.

على ان تستكمل صبيحة يوم غد الثلاثاء عملية البحث بعد العثور على بعض المسلتزمات الخاصة بالصياد المفقود عالقة في الأعماق بين الصخور.