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عملية التلقيح من الإنفلونزا الموسمية تنطلق غدا الإثنين وهذه هي الفئة الأكثر عرضة لها

الوطني
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عملية التلقيح من الإنفلونزا الموسمية تنطلق غدا الإثنين وهذه هي الفئة الأكثر عرضة لها
بقلم عبد الحكيم شق الطين

أوصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، بأن تستهدف الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية.

التي ستنطلق غدا الاثنين على وجه الخصوص الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، الذين يعانون من أمراض مزمنة و النساء الحوامل.

وشدد مدير الوقاية بالوزارة، جمال فورار، خلال لقاء نظم بمناسبة هذه الحملة على أهمية العمل التوعوي لفائدة هذه الشريحة.

مبرزا الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال.

وتم إقتناء 2.5 مليون جرعة من اللقاح، و هناك 1.3 مليون وزعت على مستوى الهياكل الصحية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.


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