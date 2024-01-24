عملية تجميل فاشلة.. صور صادمة لوجه الإعلامية المصرية ريهام سعيد

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد صورا صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل وصفتها بالفاشلة.

وجاءت الصور الصادمة التي نشرت للإعلامية ريهام سعيد عبر ستوري «إنستغرام». لتؤكد أن الطبيب الذي قام بإجراء عملية التجميل قام بتشويه وجهها.

وأضافت ريهام سعيد “يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي. وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها انا؟. ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟. أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتاذي ناس كتير أوي. أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، إنت وقعت غلط خالص».

وتابعت «أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل أنا بروح لدكتور نغيب. عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج. لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول إها انا؟؟. أنت معمول من ايه؟ يا جماعة إوعوا حد يتعامل معاه اوعوا. بوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي».