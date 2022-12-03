عملية ترميم تمثال عين الفوارة تنطلق اليوم

قال مدير الثقافة والفنون في ولاية سطيف، وليد بن بريك، إن المعتدي على تمثال عين الفوارة قد تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة. مشيرا إلى أنه تعرض لتخريب جزئي على منطقتين من المعلم الأثري وهي مجرد خدوش.

كما ذكر المتحدث، أن عمليات ترميم تمثال عين الفوارة في سطيف، ستنطلق اليوم السبت، بأوامر من وزيرة الثقافة. مشيرا إلى أن مخرب المعلم الأثري تم توقيفه وسيقدم اليوم أمام محكمة سطيف.

وعن مخرب التمثال، كشف ابن عمه، في تصريح للنهار، أن قريبه يعاني من ضغوطات نفسية وعائلية. طالبا من السلطات أن تخفف العقوبة عليه.

ويذكر أن التمثال الأثري عين الفوارة الذي يتوسط مدينة سطيف يعد وجهة سياحية بامتياز لزوار المدينة. وقد تعرض عديد المرات لأعمال تخريبية مماثلة وذلك في 1997 و 2006 و 2017.

وتداول رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو لمحاولة مجهول تحطيم تمثال عين الفوارة المشهور في ولاية سطيف. ولحسن الحظ تدخل عدد من المواطنين واوقفوا الشخص ومنعوه من تحطيم التمثال.

وتعد هذه المرة الثانية بعد أن قام منذ سنوات شخص مضطرب عقليا والمعروف وقتها ببومارطو من تحطيم جزء منه، لتقوم وزارة الثقافة بترميم رمز من رموز السطايفية.

كما تعد نافورة عين الفوارة منحوتة من الحجر الأبيض والمرمر في مدينة سطيف في الجزائر. يعود بنائها إلى سنة 1898، وهي على عين ماء تنسب إليه. تتوسط المنحوتة ساحة الاستقلال في المدينة وتُعتبر من معالمها التي كتب عنها الشعراء والأدباء الجزائريون والعرب.