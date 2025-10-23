عملية توظيف كبيرة في قطاع الصحة تشمل أكثر من 24 ألف منصب

كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الخميس، عن فتح 24487 منصبا ماليا جديدا في إطار مشروع قانون المالية. لسنة 2026، من بينها 2600 منصب مخصص للأطباء الأخصائيين.

وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية. لسنة 2026. أوضح وزير الصحة أنه “تم تسجيل ارتفاع في عدد المناصب مقارنة بسنة 2025،قدر بـ 5397 منصبا ماليا”.

فمن مجموع 24487 منصبا ماليا، “تم تخصيص 2600 منصب للأطباء الأخصائيين، 2000 منصب للأطباء العامين، 14860 للسلك شبه طبي. 3000 منصب للأعوان المتعاقدين، إلى جانب 90 منصبا للسلك الإداري المتخصص في الصحة، فضلا عن 1937 منصب مالي موجه لتوظيف قابلات في الصحة العمومية”.

وعموما، استفاد قطاع الصحة من اعتمادات مالية تفوق ألف و48 مليار دج، كاعتمادات دفع ،إلى جانب أزيد من ألف و38 مليار دج كرخص التزام، وفقا لما أفاد به الوزير الذي أشار إلى أن توزيع هذه الميزانية. “تم وفق الأهداف الاستراتيجية المسطرة لدعم البرامج الرئيسية للقطاع والتي تشمل البرامج الخاصة. بالوقاية والعلاج وكذا التكوين والإدارة العامة”.