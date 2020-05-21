عملية توليد ناجحة لمريضة مصابة بكورونا في معسكر

جرت مساء اليوم الخميس، بالمؤسسة المرجعية كوفيد_19 إسعد خالد في معسكر، ولأول مرة، عملية توليد لحالة مريضة مصابة بفيروس كورونا.

وحسب بيان لمديرية الصحة والسكان لولاية معسكر، جرت هذه العملية في ظروف جيدة مع توفير جميع الوسائل المادية والبشرية، للتكفل الجيد بهذه الحالة.

ويأتي ذلك، حسب المخطط الصحي الذي وضعته مديرية الصحة والسكان للولاية، للتكفل بمثل هذه الحالات مع بداية فتح هذه المؤسسة العمومية المرجعية لكورونا.

وهنأت المديرية، العائلة بالمولود الجديد، متمنية الشفاء العاجل للأم وبقية المرضى.