عملية جراحية تحرم غويري من الـ”كان” للمرة الثانية تواليا

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، عبر بيانا رسميا، أن مهاجمه الدولي الجزائري، أمين غويري، سيخضع لعملية جراحية على مستوى الكتف الأيمن.

وذلك بعد سلسلة من الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب خلال الأشهر الماضية.

وأوضح النادي أن هذا القرار تم اتخاذه بالاتفاق المشترك بين اللاعب والجهاز الطبي. بهدف إنهاء معاناته مع حالات الخلع المتكررة واستعادة كامل قدراته البدنية في أقرب وقت ممكن.

ومن المنتظر أن يخضع غويري لفترة إعادة تأهيل تدوم حوالي ثلاثة أشهر. قبل عودته التدريجية إلى أجواء المنافسة.

وأكد مرسيليا في بيانه أن الهدف من هذه العملية هو تمكين أمين من استرجاع جاهزيته البدنية الكاملة دون أي مخاوف. والعودة إلى الميادين بشكل أقوى من السابق.

واختتم النادي بيانه بتمنياته بالشفاء العاجل للمهاجم الجزائري. مؤكداً أنه سيحظى بكل أشكال الدعم والمرافقة الطبية خلال فترة تعافيه.

وبذلك، سيضع غويري، رسميا فرصة المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة شهر ديسمبر المقبل، في ظل فترة الغياب الطويلة التي تفرضها العملية الجراحية وبرنامج إعادة التأهيل الذي سيمتد لقرابة ثلاثة أشهر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي سيُحرم فيها غويري من خوض بالـ”كان” مع “الخضر” بعد غيابه كذلك عن نسخة 2024 بكوت ديفوار بسبب الإصابة على مستوى الركبة.

ويسعسى نجم أولمبيك مارسيليا، جاهدا للعودة إلى المنافسة مطلع سنة 2026، على أمل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، وتعزيز حظوظه في اللحاق بنهائيات كأس العالم المقررة الصيف القادم.