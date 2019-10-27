عملية سحب استدعاءات الباكالوريا ستكون على مستوى المؤسسات التربوية

حددت وزارة التربية الوطنية لهذا العام أنّ تكون عملية سحب استداعاءات شهادة الإمتحان النهائي”الباكالوريا” مغايرة عنما سبقته سنوات خلت.

و قررت وزارة التربية، إلزام طلبة البكالوريا باستلام الاستدعاءات لاجتياز امتحانات شهادة النهائي على مستوى المؤسسات التربوية.

وكشف علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ للنهار أون لاين، إنّ الإمتحان النهائي لهذه السنة

سيكون مغايرا تماما للإجراء الذي كان معمولا بها، في طريقة سحب إستدعاءات المترشحين.

حيث سيكون المترشحين ملزمين بسحب الإستدعاءات من المؤسسات التي يزاولون الدارسة بها، بدل سحبها

من الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والتي كان معمولا بها سابقا.

وبهذا تخلت وزارة التربية الوطنية على الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات والذي كان يشرف على العملية.

ومن المنتظر أن تنطلق عملية سحب الإستدعاءات بالنسبة للمترشحين للشهادة النهائي منتصف شهر ماي المقبل، وذلك على مستوى المؤسسات.