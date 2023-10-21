إعــــلانات
قناة النهار

عملية شحن المساعدات التي قررت الجزائر إرسالها إلى غزة بالمطار العسكري في بوفاريك

بقلم قناة النهار
عملية شحن المساعدات التي قررت الجزائر إرسالها إلى غزة بالمطار العسكري في بوفاريك
الجزائر
  • 40
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/9dJoy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر