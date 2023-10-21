قناة النهار عملية شحن المساعدات التي قررت الجزائر إرسالها إلى غزة بالمطار العسكري في بوفاريك بقلم قناة النهار نشر في 21 أكتوبر 2023 - 22:17 الجزائر شارك غرِّد أرسل 40 0 رابط دائم : https://nhar.tv/9dJoy اقرأ أيضا السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة قناة النهار 05 أكتوبر الرئيس الأسبق اليامين زروال يشارك في مسيرة التضامن مع فلسـ.طين قناة النهار 19 أكتوبر الفرصة الثانية: "شاب تغيرت حياته بسبب رفيق السوء لي دخلو للطريق العوجة بالكاشيات والسريقة" قناة النهار 06 أكتوبر صحة: إرتفاع عدد الولادات .. وتراجع تناول حبوب منع الحمل أبرز الأسباب قناة النهار 04 أكتوبر تربية: إعتدءات متكررة للتلاميذ على الأساتذة .. هيبة الأستاذ في خبر كان قناة النهار 11 أكتوبر عائلات: مطلقات في رحلة البحث عن النفقة .. أطفال محرومون من حقوقوهم قناة النهار 07 أكتوبر أحوال الطقس : دخول سلسلة الإضطرابات الجوية على هذه المناطق قناة النهار 20 أكتوبر صحة: مواعيد علاج تصل إلى سنة .. مرضى تحت رحمة الإنتظار قناة النهار 04 أكتوبر طالع هابط : أشغال إنجاز مشروع 10 ألاف سكن عدل لا تتوقف ليلا نهارا قناة النهار 15 أكتوبر وضعية جوية مستقرة بهذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 09 أكتوبر