عملية لإحباط صفقة بيع قنطار من “الكيف” في العاصمة تكشف مخطط احتيال باستعمال “البريك”

أمن العاصمة أحبط المخطط وكشف محاولة احتيال

أحال قاضي التحقيق في محكمة “الدار البيضاء” بالعاصمة، مؤخرا، ملفا جزائيا تورط فيه 7 متهمين، أربعة منهم أودعوا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، وذلك إثر توقيفهم بعد ترصد من قبل مصالح الأمن خلال قيامهم بتنفيذ مخطط إبرام صفقة لبيع 100 كلغ من المخدرات.

ملابسات القضية تعود إلى ورود معلومات لفرقة البحث والتحري في باب الزوار حول صفقة سيتم إبرامها من قبل تجار و”بارونات” مخدرات في الجنوب لتحويل كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 100 كلغ لتحويلها نحو إحدى ولايات الشمال الشرقي للبلاد، وتحديدا سكيكدة، مرورا بالعاصمة.

وبناءً على ذلك، وبالتنسيق مع مصالح الأمن في ولاية سكيكدة، تم التوصل إلى أن الشبكة الإجرامية تنشط بقيادة شخص يتنقل بهوية مستعارة، ويتعلق الأمر بالمدعو “ابراهيم بوبا”.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون التكنولوجيات والتقنيات الحديثة الخاصة بالتواصل الاجتماعي للتواصل بينهم، وتبادل المعلومات حول الصفقة بإرسال معلومات وصور حول البضاعة ونوعها.

وخلال التحريات، تم التوصل إلى معلومات بشأن المركبة التي سيتم بواسطتها تهريب المخدرات، حيث كان مقررا أن تسلم لوسيط عبر سيارة سياحية في منطقة “الحميز”، على أن يسلمها بدوره للزبون.

وقد جرت برمجة تنقل أشخاص قبل إبرام الصفقة وتسليم البضاعة للتأكد أن المبلغ المتفق عليه في الصفقة تم توفيره.

بعد ذلك، تم نشر أفراد أمن بالزي المدني في محيط حي “عدل” بباب الزوار وإخضاع المنطقة للمراقبة اللازمة، وترصد سيارة من نوع “سكودا” بيضاء اللون.

وبتاريخ 10 مارس 2020، وضعت مصالح الأمن خطة محكمة لإحباط عملية تسليم المخدرات.

وفي مساء نفس اليوم، تم تحديد موقع المركبة التي كان يقودها شخص برفقة شخصين آخرين بدت على ملامحهما أنهما من الصحراء، حيث تم ترصد تحرك المركبة التي كانت تتنقل بين عدة مناطق، ولدى وصولها لحي “5 جويلية”، نزل منها شخصان، وهناك التقيا شخصا آخر.

وفي ظرف وجيز وبسرعة تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة، وبتفتيش المركبة، ضبطت بها أربع رزم على شكل حقائب مغلفة بقماش بني اللون، وبالرزمة الأولى التي كانت ظاهرة للعيان، ضبط بها صفيحة من المخدرات بوزن 100 غ، وبتفتيش باقي الرزم، تم العثور بداخلها على صفائح من الآجر، ليتضح أن العصابة كانت تخطط للنصب على الزبون والاستيلاء على أمواله، كما تم توقيف الوسيط الذي قدم على متن سيارة من “هيونداي إي 10”.

ومن المقرر أن تفتح محكمة “الدار البيضاء”، بحر الأسبوع المقبل، الملف للفصل فيه، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من مستجدات.