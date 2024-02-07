300 مليون دينار لإعادة تأهيل ثلاثة موانئ صيد على المستوى الوطني

خصصت وزارة النقل غلاف مالي قدره 300 مليون دينار من أجل تهيئة وتأهيل ضمن عملية نموذجية ستستفيد منها 3 موانئ للصيد البحري على المستوى الوطني خلال السنة الجارية.

كما أعلن الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري، محمد الطيب عبود، أن المشاريع النموذجية. ستشمل موانئ الصيد البحري لبوزجار بعين تموشنت. وبوهارون بولاية تيبازة والمرسى بولاية سكيكدة.

في حين، أكد نفس المسؤول أن “ذات العملية النموذجية تأتي في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. المتعلقة بتحسين ظروف مهنيي قطاع الصيد البحري”. وتشمل عملية تأهيل ميناء بوزجار التي تعكف على تجسيدها مؤسسة عمومية مختصة, أشغال لتصريف مياه الأمطار. والصرف الصحي وإنجاز الإنارة العمومية وتزفيت طرقات الميناء بالخرسانة الزفتية. إضافة إلى إنجاز عدد من المساحات الخضراء فيما حدد آجال تسليم المشروع بأربعة أشهر.

71 مليون دينار لإنجاز ملجأ لفائدة حرفي حياكة

كما تتكفل أيضا ذات العملية التي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ71 مليون دج بإنجاز ملجأ لفائدة حرفي حياكة. ونسج شباك الصيد وحظيرة على اليابسة لركن قوارب النزهة تصل قدرة استيعابها إلى 3 آلاف قارب. الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على مستوى المسطح المائي لميناء بوزجار. ويسمح بإستقبال قوارب صيد جديدة في إطار تجديد أسطول الصيد البحري.

وأكد والي عين تموشنت أمحمد مومن أن مشروع تأهيل ميناء بوزجار “يأتي إستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الصيد البحري. ويسمح لهم بممارسة مهامهم في أريحية أكثر”. مشيرا الى أن ميناء بني صاف سبق و أن شهد هو الآخر خلال السنة المنصرمة إنطلاق مشروع لتجريف و إزالة الرمال منه وأيضا مشروع آخر لتهيئته و تأهيله.

كما أبرز رئيس الغرفة الولائية للصيد البحري و تربية المائيات بعين تموشنت الجيلالي روان أهمية المشاريع التي يتم تجسيدها على مستوى مينائي بني صاف وبوزجار والتي تسمح للمهنيين بمزاولة أنشطتهم في ظروف حسنة مما ينعكس إيجابيا علي المردودية الإنتاجية و الإقتصادية عبر هاتين المنشأتين.

في حين، يتوفر ميناء بوزجار على مساحة إجمالية تقدر ب 8,5 هكتار على اليابسة 7,7 هكتار أخرى ضمن المسطح المائي كما يضم 1400 متر طولي من الأرصفة العائمة ويحصي 400 قارب من مختلف الأنواع و الأحجام به, مثلما تم توضيحه.