عمل استباقي تحضيرا للشهر الفضيل

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن “اطلاق عمل استباقي” للتحضير للشهر الفضيل.

وأوضح الوزير في تصريح صُحفي أدلى به على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس، أنّ قطاعه شرع في. وضع برنامج تخزين خاصة لمواد البطاطس والبصل والثوم بمرافقة قطاع التجارة لضمان الوفرة وتمويل الأسواق خلال شهر الصيام.

من جهة أخرى، قال شرفة إنّ دائرته الوزارية تعكف حالياً على دراسة مشروع يتعلق باستحداث شبكة وطنية لغرف تخزين وتبريد صغيرة ومتوسطة الحجم.

مشيرا أنّ استحداث هذه الشبكة الوطنية، هو مهمّ وملح وسيسمح للمنتجين بتسويق سلعهم بكل أريحية. والمشاركة في دعم جهاز الضبط وطنياً في المواد التي يمكن أن تعرف ندرة في السوق لا سيما البطاطس والبصل والثوم واللحوم.

وثمّن شرفة القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أسدى من خلاله بتعليمات لمختلف البنوك الوطنية. لمرافقة الفلاحين وكل المتعاملين مع القطاع وتقديم تسهيلات لهم لإنجاز وانشاء غرف التبريد.

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