عمل زوجتي طمس كرامتي بعد أن تعسرت حالتي

أنا رجل متزوج من إنسانة اخترتها شريكة لحياتي بالرغم من اعتراض والديّ ووالديها، تحديّت الجميع حتى تكون لي، وحدث فعلا ما كنت أتمناه حيث أنني توجت قصة حبي على أرض الواقع وبدأت حياتي مع الإنسانة التي أحب، بعدها فكرت في العمل في مشروع خاص يكفل لنا حياة كريمة،

لكن للأسف خسرت فيه وذهبت طموحاتي في مهب الريح، هنا فكرت زوجتي في مساعدتي، فعرضت عليّ أن تخوض غمار العمل الحر الذي نجحت فيه وباتت هي المسؤولة الأولى والوحيدة على بيتنا، أي نعم هي لم تخلّ بواجباتها الزوجية،

عمل زوجتي طمس كرامتي بعد أن تعسرت حالتي

وبقي احترامها لي ولأهلي وخاصة والداي هو سيّد الموقف، لا أخفيك سيدتي أنّ رفيقة دربي تحسن معاملتي وتبجّلني ومنتهى أملها أن أكون سعيدا راضيا، إلا أنني أحسّ في قرارة نفسي أنني قاب قوسين أو أدنى من الرجولة والقوامة أمامها، لقد بت أمامها لاشيء،

لقد انهارت أحلامي في أن أحقق لها الاستقرار المادي والمعنوي وأن أجعلها أميرة على عرش قلبي، فأنا عاجز وهي بأخذها بزمام المسؤوليات طمست كرامتي سيدتي، أجل لقد طمست كرامتي.

التائه أ-محمد من البليدة

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3802 طالع أيضا: صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية مواضيع ذات الصلة همسات أن تكبر بالعمر هو شيء إجباري، أما أن تكبر بالعقل فهو شيء إختياري. الأم هي الإنسانة الوحيدة التي قد تنسى أن تدعو لنفسها في صلاتها لأنها تكون مشغولة بالدعاء لأبنائها. لا تفوح رائحة الكعك الزكية إلا حين تلامسها حرارةالفرن، كذلك أحلامنا لن تنضج ما لم تمسها قسوة التجارب رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر إلا أنه يبقى مالحا، فلا ترهق نفسك لأن البعض لا يتغيرون مهما حاولت. 📌📌 يتيح لكم تطبيق نهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp