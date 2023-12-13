تم مؤخراً تسجيل عمل عنصري جديد يستهدف الجالية العربية في فرنسا في إحدى المدارس الثانوية في فرنسا.

وتم اكتشاف مذكرة تحتوي على تهديدات عنصرية بالقتل في أروقة مدرسة جان مونيه الثانوية في ليبورن.

واستهدفت هذه التهديدات بالقتل بعض طلاب المدارس الثانوية بالإضافة إلى أحد المعلمين. مما أثار ضجة في جيروند. حيث قررت هيئة التدريس في هذه المؤسسة ممارسة حقهم في الانسحاب بعد هذا الحادث.

مذكرة تحتوي على بضعة أسطر تتضمن تهديدات بالقتل موجهة إلى عدة طلاب ومعلم. “علينا أن نقتل العرب في المدرسة الثانوية. كتب كاتب الرسالة التي تم اكتشافها يوم الاثنين الماضي: “سوف أنزفهم مثل الخنازير”.

علاوة على ذلك، وبعد هذه التهديدات المكتوبة بخط اليد، تم تقديم شكوى من قبل أعضاء هيئة التدريس. الذين قرروا ممارسة حقهم في الانسحاب. على أساس “خطر جسيم ووشيك”. أما طلاب هذه المؤسسة فقد تم إعادتهم إلى منازلهم يوم الحادثة.

وانتقلت عناصر الدرك إلى الموقع للبدء بتفتيش الحقائب للعثور على صاحب هذه التهديدات.

وتم الإبلاغ عن حادثة مماثلة أخرى في مؤسسة أخرى في فرنسا. في الواقع، قبل أيام قليلة، تلقى أستاذ في كلية مارغريت دوراس تهديدات بالقتل من طالب جامعي.