عمل كبير في انتظار “فروجي” مع إتحاد العاصمة

يحل اليوم الأحد المدرب الفرنسي “تيري فروجي” للإشراف على إتحاد العاصمة حسب ما أعلنته إدارة الفريق سابقا.

وسيكون أمام “فروجي” عمل كبير في انتظاره، فالفريق يظهر من دون روح ومن دون فلسفة فوق أرضية الميدان.

إتحاد العاصمة فشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية منذ بداية الموسم، خسارة السوبر أمام “شباب بلوزداد”، الهزيمة في بولوغين أمام “سطيف”، والتعادل خارج الديار أمام “الساورة” و”تلمسان”.

خط هجوم الفريق سجل 3 أهداف فقط في 4 مباريات، في حين استقبلت شباكه 6 أهداف (هدفين في كأس السوبر).

كل هذه الأرقام في بداية الموسم لا تبشر بالخير، لذلك يتعين على اللاعبين وعلى المدرب وضع اليد في اليد من أجل تحقيق الإنطلاقة الفعلية للفريق.

في نفس السياق، جماهير إتحاد العاصمة، غاضبة من أداء بعض اللاعبين وتطالبهم بتحمل مسؤولياتهم وتقديم الكثير للفريق.