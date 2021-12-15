وزير التكوين والتعليم المهنيين يقوم بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية النعامة

قام وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية النعامة.

واستهلالوزير زيارته للولاية بزيارة قلعة الشيخ بوعمامة زعيم المقاومة الشعبية بالجنوب الغربي ثم الوقوف على مراكز التكوين والتعليم.

وذلك بكل من العين الصفراء،صفيصيفة الحدودية، و معارض للطلبة المتربصين.

وأكد الوزير ان زيارته لولاية النعامة هو للاطلاع عن كثب على العديد العديد من الانجازات التي يقدمها القطاع.

وخاصة ماتعلق بالطاقات المتجددة و صناعة الجلود قصد الحفاظ على التراث المادي.

كما أضاف نفس المتحدث، ان زيارته هي للاطلاع عن كثب على نشاط المرأة الماكثة في البيت.

وهذه خطوة عملاقة يقوم بها القطاع بتقديم لها الفرصة قصد تفجير قدراتها.

وتابع الوزير تأكيدهان زيارته للولاية هي لتقديم الدعم اللا مشروط لهذه المنطقة التي تحتاج منا تحسين وضعية المراكز والمعاهد.

بالإضافة الى توفير بعض التخصصات التي تتوافق مع سوق العمل وطبيعة المنطقة.

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عاشت الطالبات بالإقامة الجامعية للإناث بولاية النعامة ليلة رعب وذعر بعدما إقتحمها مجهولون بعد منتصف الليل. في غفلة من أعوان الأمن.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد إقتحم مجهولان الإقامة الجامعية بن علي بودغن للإناث ليلا، حاملين أسلحة بيضاء.

بعدما جابو وتجولو في أجنحة وغرف الطالبات. وقد تسلل الغرباء من الجدار الخارجي وصولا إلى غرف الطالبات في ظل غياب تام لأعوان الأمن.

لكن الطالبات تفطن لهما وشرعن في الصراخ من أجل طلب النجدة. أين تدخلت مصالح الشرطة فورا بعد إبلاغهم لتفادي ما لا يحمد عقباه.

كما أضافت ذات المصادر، أنه تم القبض على الشخص الذي اقتحم الإقامة الجامعية وتم إقتياده إلى مركز الشرطة.

وبالرغم من هذا لاذ الشخص الآخر بالفرار، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والذعر لدى الطالبات، أين خرجت الطالبات من غرفهن وتجمعن داخل الحي الجامعي، مطالبين بتوفير الأمن.

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