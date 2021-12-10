عموتة: “جاهزون لجميع السيناريوهات الممكنة في مواجهة الجزائر”

أكد مدرب المنتخب المغربي، حسين عموتة، جاهزيتهم لجميع السيناريوهات الممكنة، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.

وصرح عموتة، خلال ندوته الصحفية: “حضّرنا لجميع السيناريوهات الممكنة لمباراتنا أمام الجزائر، بما فيها الأشواط الإضافية وضربات الجزاء”.

وأضاف: “المنتخب الجزائري يضم خمسة لاعبين من المنتخب الأول، يملك امكانات كبيرة، خاصة في خط الهجوم، واعتبر بأنه فريق متكامل”.

وتابع حسين عموتة: “سنبذل ما بوسعنا في مباراتنا أمام الجزائر، لبلوغ الدور النصف نهائي من هذه البطولة”.