عموتة: “جاهزون لجميع السيناريوهات الممكنة في مواجهة الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد مدرب المنتخب المغربي، حسين عموتة، جاهزيتهم لجميع السيناريوهات الممكنة، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.
وصرح عموتة، خلال ندوته الصحفية: “حضّرنا لجميع السيناريوهات الممكنة لمباراتنا أمام الجزائر، بما فيها الأشواط الإضافية وضربات الجزاء”.
وأضاف: “المنتخب الجزائري يضم خمسة لاعبين من المنتخب الأول، يملك امكانات كبيرة، خاصة في خط الهجوم، واعتبر بأنه فريق متكامل”.
وتابع حسين عموتة: “سنبذل ما بوسعنا في مباراتنا أمام الجزائر، لبلوغ الدور النصف نهائي من هذه البطولة”.
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