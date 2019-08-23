عموتة: “سنخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام الجزائر”

أكد مدرب المنتخب المحلي المغربي، حسين عموتة، على صعوبة المواجهة التي تنتظرهم، خلال مواجهة المنتخب المحلي الجزائري، لحساب تصفيات “شان 2020”.

وصرح حسين عموتة، للموقع الرسمي للإتحاد المغربي لكرة القدم: “مواجهة الجزائر ستكون قوية، ومهمة بالنسبة لنا”.

وأوضح: “الكرة المغربية، متقاربة مع نظيرتها الجزائرية من ناحية نوعية وإمكانيات اللاعبين، وهذا ما يجعلها محطة مهمة بالنسبة لنا”.

وتابع عموتة: “الفوز بهذه المباراة سيسمح لنا بالتأهل لكأس إفريقيا للمحليين، التي تعتبر واجهة مهمة للاعبين، للبروز على الصعيد الإفريقي”.

يذكر أن المنتخب المحلي الجزائري، سيواجه نظيره المغربي، يوم 20 سبتمبر المقبل بالجزائر، لحساب مباراة الذهاب، على أن يلعب لقاء العودة يوم 18 أكتوبر بالمغرب.